Las desgarradoras palabras de Moria Casán al despedir a Maureene Dinar

Este miércoles se conoció la triste noticia de la muerte de la diseñadora de moda Maureene Dinar. Fueron muchas las celebridades del mundo del espectáculo que la despidieron en las redes sociales.

En este contexto, Moria Casán brindó una entrevista para Teleshow y se refirió al dolor que le produjo la noticia. "No lo puedo creer, me avisaron recién y estoy en shock. Maureene Dinar fue vanguardia de la vanguardia. Tengo diseños de ella que no solamente no pasan de moda sino que sobrepasan la moda actual, la adelantan”, sostuvo Moria.

Además, Moria se refirió al vínculo que tenían más allá de lo laboral. "Me impresiona que todos estos días la nombramos porque cada cosa que aparecía ya lo hizo Maureene Dinar. He estado en su casa, he comido en su casa, adoro a Quique, a sus hijos. Teníamos el mismo sobrenombre. No lo puedo creer, la verdad no puedo creer", contó.

Moria Casán junto a Maureene Dinar.

Por su parte, Casán reveló que se comunicará con la familia de la diseñadora para acompañarlos en este duro momento: “Voy a ver si me puedo comunicar con Quique, deben estar devastados. Esa mujer era una gladiadora de la vida y ya había tenido problemas de salud, pero siempre era un ser muy resiliente, qué tristeza infinita estoy en shock. No puedo creer. Estoy acá en el parque de mi casa mirando el cielo y digo ´Ay Dios mío, cuánta gente se nos fue, cuánta gente, qué horror, qué triste´. Fue una amiga hermosa, una persona creativa mucho más que una diseñadora, mucho más, una artista", expresó.

Finalmente, Moria comentó: "Tengo el recuerdo de ella y lo llevo en mi piel, lo llevo en mi cuerpo, porque siempre estoy usando cosas de ella. Voy a ver si hoy en homenaje a ella me pongo algo para el Bailando. La voy a tener siempre en mi cuerpo y en mi alma, porque siempre voy a seguir usando cosas de ellas que son absolutamente atemporales y magníficas".