Moria Casán contra Susana Giménez: "Hay que seguir creyendo en este país"

Este domingo de elecciones los ciudadanos argentinos tuvieron que votar para elegir al próximo Presidente de la Nación. Moria Casán, pareja de Fernando Galmarini, suegro de Sergio Massa, se acercó a votar a un colegio en Del Viso.

La diva se hizo presente con un pañuelo celeste en la cabeza y anteojos oscuros. Moria Casán dialogó con C5N a quién le expresó su alegría por este día: "Estamos siempre presentes con la ciudadanía. Amo a mi país, vengo a votar por mi país, aguante la bandera, aguante Argentina.

"Esto siempre es una fiesta, es un día muy importante para todos. Vengo a votar una vez más, podría no votar, pero mi consciencia ciudadana y amor por mí país hacen que vote", hizo haciendo referencia a que a sus 77 años ya no tiene la obligación de emitir su voto.

Moria Casán llegó con un look particular.

"Es mi día de descanso, no me importa la declaración de nadie. No voy a hablar, no quiero hablar de otra gente", respondió cuando el cronista le preguntó por Susana Giménez quien llegó al país desde Uruguay para votar.

En diálogo con el Gato Silvestre por C5N, la diva expresó que fue a votar "como corresponde. No es ningún hecho extraordinario. Elegí siempre, nunca me tuve que ir del país por ninguna circunstancia. Hay que seguir creyendo en este país y soy todo lo que soy gracias a ellos", disparando sin mencionar a Susana Giménez quien dijo absolutamente lo contrario yéndose a vivir a Uruguay.

Susana Giménez llegó de Uruguay para votar este domingo.

"Somos un país muy angelado, el Papa es argentino, los mejores futbolistas del mundo son argentinos, la Reina Máxima es argentina", finalizó Moria Casán antes de ingresar al cuarto oscuro.