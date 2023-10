Coti Romero confesó que empezó un romance con un futbolista

Coti Romero adquirió trascendencia con su paso por la casa más famosa de la televisión argentina y logró instalarlas en los medios para cumplir sus anhelos de fama y visibilidad. Dentro de sus atributos se encuentran, además de unos dotes artísticos, la capacidad de hablar con total naturalidad.

La correntina cuenta casi todo lo que la atraviesa en la vida personal, por eso aceptó exhibir todo el cierre de su pareja con el Conejo en la pista del Bailando. Ahí, delante de millones de espectadores lloró, se angustió y terminó por bajarle la cortina a su historia de amor.

En esa capacidad de abordar su intimidad, hace unos días Constanza le explicó a Marcelo Tinelli que le escriben muchos futbolistas desde que se encuentra soltera. De hecho, soltó algunos nombres pesados, de figuras de River Plate y de Boca Juniors.

Tras asegurar que no le interesaba ese rubro, al que consideraba muy infiel y volátil, algo cambió en Coti, porque en la última gala del Bailando por un sueño sorprendió a todos al confesar que se encuentra en plena etapa de conocimiento con un profesional del fútbol.

Ángel de Brito le preguntó: “¿Con quién estás ahora?”. La siempre simpática correntina respondió: “Ojalá lo pudiera decir”. Pero a pesar de ese velo de misterio, de resguardo, Romero aceleró a fondo y admitió el nuevo escenario en su vida amorosa: “Estoy empezando algo. Ojalá se dé”.

No se animó a especificar si se trataba de Ezequiel Barco, con quien se la relacionó, pero dejó una sonrisa pícara al escuchar ese nombre. Luego, Coti añadió con mucha soltura: “Hay mucha gente que me atrae…Hace un momento me empezó a seguir alguien que también me atrae. Voy a darme la oportunidad”. Y justificó esta manera de pararse en lo emocional: “No estoy en pareja, estoy soltera”.