Coti Romero se hizo conocida gracias a su participación en Gran Hermano. Su paso por la casa más famosa de la TV dio mucho de qué hablar y con su belleza conquistó el corazón de miles y miles de televidentes. En Instagram, la correntina cuenta con casi tres millones de seguidores que están atentos a todo lo que comparte.

Las nuevas fotos de Coti Romero que no pasaron desapercibidas en la red

Ahora, la participante del Bailando 2023 subió una serie de fotografías que no pasaron desapercibidas para nadie. "Definitivamente una de las mujeres más linda", escribió una usuaria y otra, le expresó: "No sos de este planeta Constanza".

Coti Romero, ex Gran Hermano

Hace días, Coti Romero se refirió a lo que ocurrió con uno de sus compañeros del reality de Telefe, Maxi Guidici. El cordobés quiso quitarse la vida consumiendo pastillas de clonazepam. "Haber entrado a Gran Hermano nos ayudó a tener exposición, llega un momento que te sofocas si no estás bien de la mente", indicó en LAM.

Y agregó: "Está complicado. A mí me shockeó lo de Maxi, si lo había visto bajón estos días, pero pensé que era porque había terminado la relación, sus problemas aparte".

"No lo podía creer, yo estuve en una situación parecida, terminé en el hospital -contó Coti-. Lo cuento ahora por qué ya paso hace rato, hoy en día veo la cicatriz y digo no voy a volver a pasar lo mismo, pero cuando estas en esa situación crees que no hay otra salida. No podía creer los comentarios, le dicen a Maxi que es porque necesita cámara. Me puse mal, me preocupe, le hable a Juliana para que sepa que estoy".