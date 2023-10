El fortísimo dato que contó Mariana Brey del divorcio de Jésica Cirio y Martín Insaurralde: “Él estaba muy…”

El Insaurralde Gate estalló en las entrañas de la familia que supo compartir el ex Intendente con Jésica Cirio, además de posicionar nuevamente el conflicto post matrimonio en el centro de la escena de los medios de espectáculos, donde nadie del entorno parece quedar bien parado.

Al margen de los últimos videos que muestran al ahora ex Jefe de Ministros de la Provincia de Buenos Aires en medio de un viaje romántico (y ostentoso) junto a la modelo Sofía Clerici, surgieron nuevos interrogantes sobre los motivos reales de su separación con la conductora de La Peña del Morfi.

Justamente desde Socios de Espectáculo, Mariana Brey fue quien ahondó en los detalles de lo que fue una estruendosa separación, tras diez años de matrimonio y que fue noticia mucho tiempo antes de que los propios protagonistas la hicieran pública.

La periodista detalló el detrás de escena de aquel quiebre: “La separación data de enero, ahí fue cuando arrancó la crisis fuerte. Después en el medio, como toda separación, tuvo idas y vueltas, sobre todo de parte de Martín”.

Brey dejó en claro que el cierre de la vida familiar entre el dirigente político y la conductora no fue fácil, tras más de nueve años de matrimonio y una hija en común: “Lo que me contaron -detalló Brey- es que él estaba muy destruido con esta situación. Pero también Jésica lo padece”.

Sin dudas, la modelo y mamá de Chloe tomó repercusión con los eventos consumados por su ex pareja el último fin de semana aunque, por otro lado, hay versiones que fueron ganando fuerza sobre un nuevo romance para Cirio.

Desde la confirmación de la separación, la conductora fue vinculada con Gerónimo Momo Benavídes, el reconocido streamer nacido en la ciudad de La Plata pero radicado en España, aunque la propia protagonista sostuvo que solo los une una amistad.

Sobre la versión de un romance con Momo, Mariana Brey aclaró: “Cuando lo hablé con Jésica me lo desmintió, pero bueno, los rumores eran varios y cuando me mencionan con quien estaba Cirio no era una sola persona… por eso dije que se estaba divirtiendo”.