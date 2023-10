Se conocieron nuevos detalles del romance entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici

El pasado sábado 30 de septiembre, una polémica se desató en la política. Y es que Marcia, alias "Pochi", creadora de la cuenta de chismes Gossipeame (@Gossipeame) reveló un video muy comprometedor de Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici. La influencer compartió algunos videos junto al exintendente de Lomas de Zamora en un lujoso yate en Marbella y otros audiovisuales más íntimos y comprometedores que terminaron provocando un escándalo.

A raíz del escrache masivo, Martín Insaurralde renunció a su puesto como Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires y también a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora.

El cumpleaños de Clerici en septiembre de 2020. Créditos: captura de pantalla Instagram @Gossipeame.

Pochi ha continuado compartiendo información clave para entender esta grave situación. La periodista de espectáculos ha enseñado, a través de sus historias de Instagram, varias capturas de pantalla de contenido publicado por Clerici (@Sofiaclericiok) que demostrarían que el romance entre ellos comenzó hace algunos años y que la modelo habría sido la "tercera en discordia" en la relación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

A mediados de septiembre de 2020, en plena pandemia, la joven compartió con sus seguidores el festejo de su cumpleaños que fue con "alguien muy especial". Asimismo, en las imágenes enseñadas por Pochi se puede leer un tatuaje de Clerici que dice "M: How nice to have found you" que traducido es "M: qué lindo es haberte encontrado".

La modelo y el político habrían celebrado juntos el cumpleaños de Martín Insaurralde. Créditos: captura de pantalla Instagram @Gossipeame.

El primero de junio de 2021, Sofía Clerici publicó una imagen en lencería junto a unos globos con forma de corazón y un vino espumoso. "Festejo con mi amor", escribió la influencer en aquella ocasión, algo que despertó la sospecha de Pochi, ya que el cumpleaños del exmandatario es el 30 de mayo.

En septiembre de 2022, en las historias destacadas de Clerici bajo el nombre "love", compartió una foto de un espejo con algunas frases: un "te amo" dentro de un corazón y el nombre de Martín, que aparece tapado con unas letras blancas que dicen "Shh shh".

Una de las imágenes compartidas por Clerici en 2022. Créditos: captura de pantalla Instagram @Gossipeame.

"Lo que me cuentan fuentes cercanas a Jésica Cirio es que ella dudaba y él se lo negaba a muerte", contó Marcia de Gossipeame.