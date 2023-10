Qué hizo Jesica Cirio en La Peña del Morfi en medio del escándalo de Martín Insaurralde

Las imágenes del exuberante viaje entre el ex Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y la modelo de Playboy, Sofía Clérici, en el Mar Mediterrráneo indudablemente salpicaron la figura de Jesica Cirio.

Pero lejos de dar declaraciones y meterse en el ojo de la tormenta, la conductora de La Peña de Morfi reaccionó de una manera muy pícara en el programa de este domingo 1° de octubre.

Crecen los rumores de que Martín Insaurralde engañó a Jesica Cirio con Sofía Clérici

La aparición de Jesica Cirio en La Peña de Morfi no pasó desapercibida, ya que desde el arranque del magazine de Telefe, la modelo y coach fitness evitó referirse al tema y llevó adelante la conducción junto a Diego Leuco en medio del raid mediático que rodea su vida personal.

El ciclo tuvo como invitados especiales a la banda Turf. Lo que le vino como anillo al dedo, dado que la conductora no desaprovechó la oportunidad para sumarse a la celebración, bailando, saltando y cantando al compás de los temas interpretados en vivo, en particular, el reconocido hit “Yo no me quiero casar, y usted?”.

Con la mirada fija en la cámara, Jesica Cirio entonó una de las estrofas más emblemáticas y conocidas de Turf: “Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar. ¡No conozco a nadie que no haya terminado mal!”, como si la letra estuviera confeccionada y destinada al contexto actual.

“No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar?”, siguió cantando y bailando junto al resto de sus compañeros de La Peña de Morfi.

Jesica Cirio se divirtió con Turf y su clásico 'Yo no me quiero casar, ¿y usted?'

Jesica Cirio y Martín Insaurralde estuvieron juntos durante 10 años y son padres de Chloe (5). Fue a mediados de junio cuando la modelo y conductora blanqueó su separación luego de abrir las preguntas a sus seguidores de Instagram y notar que muchos de ellos le preguntaban por su matrimonio.

“Bueno, tengo mil preguntas sobre lo mismo. La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, explicó a sus 3.5 millones de seguidores.