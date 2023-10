El terrible drama de salud de Marilina Ross: "No fumen que a mí me..."

La cantautora Marilina Ross continúa con su extensa y exitosa carrera que la tiene sobre los escenarios desde hace más de cuatro décadas. También reconocida por su trayectoria en el ámbito de la actuación, la artista de 80 años tuvo que afrontar varios obstáculos que pusieron en jaque su salud.

Una luchadora de toda la vida, quien sufrió el exilio en tiempos de dictadura y que está próxima a festejar los 40 años del concierto “Soles” en el Teatro Ópera, reveló los inconvenientes de salud que la llevaron a cambiar drásticamente sus hábitos.

Ross pasó por el estudio de La Peña del Morfi y, en diálogo con Diego Leuco y Jésica Cirio afirmó: “Me han pasado cosas maravillosas en 80 años”, aunque reveló haber pasado un año difícil tras un cuadro de EPOC.

La cantante detalló su patología pulmonar: “Tuve un problemita de salud este año, una bronquitis fea, porque como tengo EPOC por haber fumado”, a lo que dejó un claro mensaje para todos los televidentes, “No fumen, por favor, no fumen”.

A partir del consejo, fue Leuco quien detalló: “Vos empezaste a fumar porque te dijeron que se te iba a agravar la voz” y Marilina asintió: “Sí, porque tenía la voz finita y, para cantar, no me gustaba”.

“Entonces me puse a fumar, pero no solo se me agravó la voz; también mi vida”, se lamentó la artista oriunda de Liniers que, a sus 80 años, tuvo que atravesar una afección que puso en riesgo su vida.

“Dejen de fumar, los que estén fumando, por favor. Ahogarse es lo peor que te puede pasar”, insistió la cantante y actriz, en un momento particularmente sensible de la presentación en los estudios de Telefé.

Marilina Ross sigue adelante con su recuperación, con proyectos y en compañía de su esposa Patricia Rincci, con quien contrajo matrimonio en 2013. Una vida dedicada a la música que continúa en esplendor.