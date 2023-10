Jesica Cirio deslumbró con estas zapatillas de lujo en su última entrevista

Jesica Cirio, la famosa modelo y presentadora argentina, ha vuelto a acaparar la atención mediática no sólo por su carisma y belleza, sino también por su elección de calzado durante su última entrevista en el programa de televisión en “El noticiero de la gente” de Telefe.

En medio de la polémica por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado dinero tras el escándalo con Martín Insaurralde, la modelo se presentó en televisión para dar su versión y cómo vivió ella cada etapa en relación con el político.

Jesica Cirio se presentó en televisión para hablar sobre la polémica de Martín Insaurralde. Foto: Captura TV

Pero, además de la interesante charla, Cirio llamó la atención por su outfit luciendo unas zapatillas exclusivas y se han convertido en el centro de foco por su precio extravagante.

Cirio, conocida por su sentido de la moda impecable, apareció en el programa vistiendo unas zapatillas exclusivas, marca Adidas Y-3 by Yohji Yamamoto. El calzado, con un diseño llamativo y exclusivo, ha causado sensación en las redes sociales y entre los amantes de la moda.

¿Cuánto cuestan las zapatillas Adidas que lució Jesica?

El lujoso outfit de Jesica Cirio para hacerse presente en El noticiero de la gente. ?????Foto: captura de video Telefe

El precio de estas zapatillas de edición limitada supera los 200.000 pesos, lo que ha llevado a un debate sobre el gasto en moda de lujo en una época de incertidumbre económica.

Para complementar su look, Jesica Cirio optó por un make up no make up, la tendencia conocida por llevar un maquillaje al estilo natural y se la jugó por un collar con varias cadenas doradas y dijes.