Horrible: Diego Leuco contó la gran estafa que sufrió al alquilar una Ferrari

Como tienen acostumbrados a los fieles seguidores del programa Antes que nadie, que se emite de lunes a viernes de 8 a 10 horas por Luzu TV, los conductores cuentan al detalle su cotidianidad como así también anécdotas de su vida.

Tal es así que uno de ello, Diego Leuco, expuso qué le sucedió en sus vacaciones a Dubai, allá por el 2019 cuando aún era conductor de Telenoche y aún estaba soltero, al momento de alquilar una Ferrari.

Diego Leuco y sus vacaciones en Dubai, en 2019

“Unas vacaciones, me fui a Dubai y dije: ‘Me voy a dar todos los gustos’”, comenzó su relato Diego Leuco y siguió: “Estaba obsesionado con que, alguna vez en mi vida, quería manejar una Ferrari”. Y fue allí, en la concreción de su sueño, que arrancó la pesadilla para el periodista.

“Eran caras. Hasta que un momento, caminando por las calles de Dubai, me encuentro una Ferrari estacionada en la puerta de un shopping”, prosiguió el conductor de Luzu TV. Y continuó: “Le di mi pasaporte, yo pensando que iba a anotar unos datos. Pero lo guardó en el cajón. ¿Cómo podía dejar mi pasaporte a un señor que no conozco? Estoy loco. Pero di media vuelta y me subí a la Ferrari”.

Tras disfrutar de la joya por las calles de Dubai, devolvió la Ferrari pero fue el inicio de una pesadilla, ya que al parecer el periodista había rayado el vehículo y tenía que pagar los daños ocasionados.

Más allá que Diego Leuco aseguró haber cuidado como nunca el auto, la cifra que le pidieron lo descolocó por completo: "Dos mil dólares me decía. En un momento de enojo, le dije que no y le pegué a la mesa, y se rompió un pedacito. Me dijo que iba a llamar a la Policía y yo me puse a llorar ahí. Le dije: ‘Es mucho dinero en mi país’. Pero el llanto no le generó nada”, continuó.

Diego Leuco detalló la estafa que sufrió en Dubai en su programa de Luzu TV

Y explicó: “El llanto no le generó nada. Arreglé pagar mil dólares. Lo pagué con tarjeta y me devolvió el pasaporte. Cuando llegué a la Argentina, llamé al banco, conté la estafa y dije que desconocía la compra”.

Sin embargo, la historia no terminó con el pago, sino que para la sorpresa de Diego Leuco, a los pocos días de su arribo al país, le llegó una carta: “A los cuatro meses, me llegó una carta en árabe y al banco, también. Lejos de haber hecho un negocio con la tarjeta, perdí, porque hasta que tuve que pagar, en la Argentina subió todo un montón y lo pagué mucho más caro”, concluyó.