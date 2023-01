Al igual que cientos y cientos de argentinos, Susana Roccasalvo hizo una promesa si la Selección Argentina ganaba en el Mundial de Qatar 2022. "Les voy a decir algo. Si sale campeón Argentina…", señaló delante de las cámaras de El Nueve y Daniel Gómez Rinaldi la interrumpió: "¡Salís en tanga!".

"No voy a prometer algo que no puedo y debo hacer. Pero me saco una foto en casa y muestro mi fotito con la tanguita. Me la saco solita, selfie", manifestó al aire.

Ahora, en una de las últimas emisiones de Implacables y tras su regreso de vacaciones, contó: "Por supuesto que cumplí la promesa, señaló y detalló: "Si no lo viste, metete en mi Instagram y ahí van a poder ver cómo salí con la tanguita. Pero bueno, igual en la playa uso menos ropa".

En las redes, junto a la postal, escribió: "Lo prometí en el programa y hoy lo cumplo. Gracias Muchachos. Nos alegraron el corazón".

Susana Roccasalvo cumplió la picante promesa que hizo por el triunfo en Qatar

Los mensajes de los internautas no demoraron en aparecer. "Muy bien Rocca", "Bien Rocca! Lo prometido es deuda dice el refrán, ya lo cumpliste. Mucha suerte y desde mi a seguir viendo Implacables chaucito", "Que lomazo te felicito envidiable" y "Hermosa y diosa total", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.