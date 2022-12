La asombrosa promesa de Susana Roccasalvo si Argentina gana el Mundial

Días atrás, Susana Roccasalvo sorprendió a todos con la particular prenda que usa para alentar a la Selección Argentina. En Implacables, el ciclo que conduce en El Nueve, la enseñó y más de uno quedó boquiabierto.

A diferencia de la gran mayoría de los comunicadores, que emiten sus programas luciendo con orgullo la camiseta blanca y celeste, ella se muestra delante de las cámaras con una prenda íntima. "Lo único que tengo…y que ya lleva dos mundiales, me lo mandó una casa de ropa cuando fue en Rusia. Y bueno, yo dije '¡Cómo voy a ir sin nada!' Y juro que la he usado", contó.

Y, entre risas, agregó: "La usé en el otro mundial y quedó en el cajón…amenacé a mi productor ejecutivo con que me la iba a poner en la cabeza, pero no, no... ¡Quédense tranquilos!".

Ahora, tras el triunfo de Argentina y su clasificación en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, Roccasalvo hizo una promesa relacionada a la prenda. "Les voy a decir algo. Si sale campeón Argentina…", comenzó diciendo en su última emisión y Daniel Gómez Rinaldi la interrumpió: "¡Salís en tanga!".

Luego, ella se expresó y asombró a todos en el estudio. "No voy a prometer algo que no puedo y debo hacer. Pero me saco una foto en casa y muestro mi fotito con la tanguita. Me la saco solita, selfie", manifestó al aire.