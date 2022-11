Al igual que cientos de personas, Susana Roccasalvo celebró el triunfo de la Selección Argentina contra México en el Mundial de Qatar 2022. En la pantalla chica, más de uno de los comunicadores lució con orgullo la camiseta celeste y blanca. Sin embargo, la conductora de El Nueve no llevó la suya a Implacables.

"Un abrazo a todos allá en Qatar", comenzó diciendo al aire. "Yo tuve una semana, como todo el mundo, con muchas cosas porque se llega a fin de año y hay muchos trámites…por eso no tuve tiempo de comprar la camiseta. Y la otra que tenía no sé…", explicó sobre su vestimenta.

Susana Roccasalvo

Luego, enseñó la particular prenda íntima que utiliza como cábala y es la exclusiva que tiene en su placard con los colores de la bandera argentina. "Lo único que tengo…y que ya lleva dos mundiales, me lo mandó una casa de ropa cuando fue en Rusia. Y bueno, yo dije '¡Cómo voy a ir sin nada!' Y juro que la he usado", señaló.

"La usé en el otro mundial y quedó en el cajón…amenacé a mi productor ejecutivo con que me la iba a poner en la cabeza, pero no, no... ¡Quédense tranquilos!", bromeó Roccasalvo.

La prenda íntima que usa Susana Roccasalvo como cábala para alentar a la Selección Argentina

Por último, expresó: "Es mi cábala. A la noche la pondré donde tiene que ir, pero ahora la muestro".