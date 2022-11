Luego de lo que pasó en la mesaza, Susana Roccasalvo aclaró las cosas

El pasado fin de semana, Susana Roccasalvo y Nicole Neumann coincidieron en la emblemática mesaza de Mirtha Legrand en eltrece. En un momento, la conductora de El Nueve se estaba expresando sobre los números de rating que hace la TV hoy y la modelo la interrumpió. Ante esto, la comunicadora le pidió que "la dejara terminar".

Sus palabras se replicaron en varios medios y se dijo que hubo un escándalo durante la comida. Sin embargo, ahora Roccasalvo salió a aclarar las cosas y a dar su versión de los hechos. "Yo les voy a contar lo qué pasó", comenzó diciendo en su programa.

Nicole Neumann

Y continuó: "Mirtha me preguntó cómo veía la televisión por el tema rating y yo comencé a hablar del difícil momento que está pasando esta industria, porque ustedes ven a unos pocos delante de cámara, pero acá hay mucha gente trabajando, y este es un momento difícil económico y financiero de los canales. Porque el rating también va de la mano de la economía… y cuando yo empecé a explicar esto, Nicole me interrumpió e hizo una mención sobre las redes sociales".

"Yo quería explicar la situación de la industria de la televisión, porque la defiendo, y si fuera por las redes sociales nada más, hoy ‘Gran Hermano’ no haría 20 puntos, quiere decir qué hay gente por fuera y que cuando hay un programa producido con dinero se mira más la tele", añadió.

Por último, Roccasalvo señaló: "Yo quería expresar esto y Nicole me cortó, en ese momento yo me puse mal pero no con ella, sino por la necesidad de expresar estos conceptos, no fue nada en su contra. Terminado el tema. ¡Yo sé que necesitan barro para la semana pero no hagan mugre donde no hay!".