Cuándo tienen fecha Barby Franco y Fernando Burlando para el nacimiento de su hija

Después de mucho pedirlo, a Barby Franco y Fernando Burlando se les está por cumplir su sueño: tener una hija. Hoy, están a días a de que se concrete su gran deseo. "Mi fecha es antes del 15 de diciembre. Así que en cualquier momento puede pasar", confesó en diálogo con el ciclo de El Nueve que conduce Susana Roccasalvo.

"Estamos muy bien esperándola con muchas felicidad y ansias", agregó la modelo. Luego, la cronista le consultó si ya tenía el bolso armado y Barby respondió: "¡No, no lo hice!".

"Me colgué con ese tema y la verdad es que no sé qué poner, así que necesito tips. Por favor. De verdad no sé qué poner. Todo el mundo me dice un pañal y no sé que…", continuó.

Y detalló: "Yo busqué en Google cómo armar el bolso pero la verdad es que no tengo la menor idea. También llamé a amigas… pero, no lo armé. Le pregunté a Pampita que me dijo un montón de cosas…pero bueno, yo me olvido".

Si bien para Franco la maternidad es todo un mundo nuevo, no pasa lo mismo con Burlando. Él ya es padre de dos mujeres: Delfina, de 28 años, y María, de 30. Para ambas fue "una noticia pesada" el saber de la llegada de la bebé porque, tal como indicó el abogado mediático, "esta altura de la vida que les aparezca una hermanita no es algo que esté dentro de los canales normales de la vida".