De qué religión será la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

Barby Franco y Fernando Burlando se encuentran viviendo un gran presente. Luego de mucho desearlo, finalmente están en la dulce espera de su primera hija. Ya están en el séptimo mes del embarazo y es por esto que, recientemente, le realizaron el baby shower a la bebé.

"Hicimos el baby shower junto a mi cumpleaños, no fue tan tradicional, porque no me imaginaba todas chicas haciendo juegos", contó Franco en Nosotros a la mañana. Luego, habló sobre el bautismo de la pequeña. "Creo que vamos a esperar a que ella elija su religión y para dónde quiere ir", señaló al aire.

Acerca de cómo transita estos días el mediático abogado, indicó: "Él tiene un babero tremendo. Me cuida a full y lo más loco que siento es que, él no le habla a la panza, ni le canta ni ninguna de esas cosas, pero cuando llega a casa, que entra con el teléfono a full, laburando, la nena empieza a patear, para mí ya reconoce su energía".

Barby Franco y Fernando Burlando

Burlando ya es papá de dos mujeres: Delfina, de 28 años, y María, de 30. Y sobre cómo tomaron la noticia ellas, él, algunos meses atrás, reveló: "Me junté a almorzar con las chicas y fue una noticia pesada, fuerte, porque a esta altura de la vida que les aparezca una hermanita no es algo que esté dentro de los canales normales de la vida".

"Se fueron amalgamando y se acomodaron con sus inquietudes o diferencias, y hoy está todo muy bien. En el momento, se quedaron totalmente sorprendidas, Mery es la más incisiva; hubo un poquito de celos, de inseguridad. Si bien son grandes, yo he dedicado mi vida para las dos y ahora dejo un poquito para la que viene", agregó el letrado.