Así fue la dura infancia de Barby Franco en la villa 21-24 de Barracas

Barby Franco se encuentra atravesando un gran presente: junto a Fernando Burlando está en la dulce espera de su primera hija. Si bien hoy todo es felicidad para ella, su infancia no fue de las más fáciles. Este fin de semana, estuvo como invitada en PH, Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe y se refirió a aquellos años.

"Nací en la villa 21-24 de Barracas. Viví hasta los 9 años en lo que se dice casilla, que hoy en día ya no existe porque está todo, gracias a Dios, urbanizado. Antes era techo de chapa, paredes de cartón. Cuando llovía, mi mamá me ponía las bolsas en las zapatillas para salir a la parada del colectivo", comenzó diciendo al aire.

Y continuó: "Después de los 9 años nos mudamos a un barrio mucho más urbanizado. Con mi papá tuve una relación difícil. Estuvo enfermo y lamentablemente sigue enfermo. Ojalá se recupere pero el tema del alcohol es muy complicado".

Posteriormente, habló de la edad en la que debió comenzar a trabajar. "A los 9 años tuve que salir sí o sí a la vida. Tenía que salir a repartir volantes, a trabajar. Me acuerdo que pegaba estampitas en una juguetería, a los 10 o 12 años". Curioso, el conductor le consultó: "¿Lo recordás como triste tener que salir a laburar a esa edad o era como un juego para vos?". La modelo, le respondió: "Tenía que salir sí o sí, no había otra cosa. Comíamos una vez al día y con ayuda de comedores".

Barby Franco y Fernando Burlando

Para finalizar, Barby agregó: "Después a los 14 años polarizaba autos y también repartía volantes. Era una piba que me la rebuscaba. A los 13 me empecé a desarrollar y tenía el mismo cuerpo que ahora pero con un poquito de lolas. Todo el mundo me decía 'tenés que ser modelo, bailás bien'. Era imposible para mí a nivel mental, decía 'loca, estás viviendo acá...' y empecé trabajando en un reality y después en el programa de Guido Kaczka".