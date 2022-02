Barby Franco es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en Instagram. En la red social tiene casi un millón y medio de seguidores que están pendientes de cada movimiento que da y no pasan por alto ningún detalle. Así es como, más de una vez, la mujer de Fernando Burlando ha ocasionado gran revuelo con sus publicaciones.

Si hay algo por lo que se la caracteriza es por mantener un vínculo cercano a sus admiradores: con frecuencia, Barby les da la posibilidad a sus fans de que le realicen consultas y ella se dedica a responder muchas de ellas. Ahora, en uno de sus recientes posteos sorprendió al confesar que le gustaría irse de Argentina para instalarse en un vecino país.

Barby Franco quiere irse de la Argentina y este es el motivo

Todo comenzó cuando un internauta le consultó: "¿Qué proyectos tenés para este año?". Ella, contestó: "La verdad no sé, estoy en una de querer quedarme a vivir en Uruguay. Este año me encontré conmigo misma y me gusta. Uruguay me hace sentir eso".

Días atrás, la modelo levantó sospechas sobre una posible ruptura con el abogado más mediático de todos. "No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto", redactó en sus redes y alarmó.

Sin embargo, todas las hipótesis que se generaron entorno a esa frase quedaron refutadas este jueves con la romántica publicación que le dedicó a su pareja por el aniversario número 57 de su natalicio. "Te amo. Feliz cumple amor mío, siempre mirando para adelante".