La carta de amor que le escribió el novio de Julieta de Gran Hermano en el día de su cumpleaños

En la jungla de estrategias, de traiciones, de peleas a los gritos y de desconfianza que es Gran Hermano, Julieta Poggio continúa con vida, con su estilo particular, que se relaciona con una postura aniñada y lejos de los conflictos para ganarse al público y no activar enemigos en la casa.

Ese perfil particular, más su belleza innata, le permitieron a la modelo avanzar hasta estas instancias del reality, de hecho muchos especialistas la consideran una firme candidata de proseguir hasta las últimas etapas por su características singulares.

Julieta vive un lunes muy particular, porque cumple años y para lo cual le imploró a Gran Hermano que le permita organizar una pool party, es decir, una fiesta en la pileta. Una posibilidad que le permitió la producción a cambio de unas condiciones, como lograr que Alfa y Ariel bailen juntos.

En todo ese contexto apareció el novio real de Poggio, ese que la aguarda en el exterior hace meses y que enfrentó duras críticas en algún momento por mostrarse en algunas discos porteñas muy cerca de otras mujeres o el que estalló por la cercanía de Disney con Marcos en la casa.

Lo cierto es que Luca Bardelli agarró su celular y se puso a expresar sus sentimientos más hondos para Julieta y así configuró un posteo muy emotivo para saludarla en este aniversario de su nacimiento. Para lo cual, el también modelo eligió varias fotos juntos.

En su carta con el corazón en la mano, Luca escribió: “Feliz cumple al amor de mi vida. Sé que no estás viendo esto, pero para el día que lo veas, sabes que te amo con todo mi corazón. Que estoy acá y siempre voy a estar para vos, apoyándote en todo lo que hagas al igual que vos lo hacés conmigo, porque de eso se trata el amor".

En la continuidad de su mensaje, Bardelli agregó: “Gracias por el amor que me das, por tu naturalidad, tu esencia y tu compañía que es de lo más lindo que me dio la vida. Tan tierna, tan amorosa, tan genuina, sos todo para mí. Realmente no podría poner en palabras todo lo que te extraño en este momento”.

En el cierre, el joven exteriorizó: “Hoy un cumple separados, pero nuestros corazones están más juntos que nunca. Te amo, te amo, te amo y te extraño con toda mi vida, bebé. Siempre juntos".