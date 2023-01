Julieta de Gran Hermano confesó su drama con la AFIP

La vuelta de Gran Hermano a la televisión argentina marcó uno de los momentos más importantes de la audiencia en 2022, con picos de rating que no se veían desde hace mucho y el regreso de uno de los realities más esperados. Esa misma tendencia sigue vigente en este joven inicio de 2023, con el programa sin bajar sus buenos números.

Como parte de la convivencia, con más dos meses de encierro en la casa, los temas de conversación entre los participantes pueden dispararse para cualquier rumbo y por estas horas se dio una hilarante situación: una charla entre Walter Alfa Santiago, Nacho Castañares y Julieta Poggio hablando de la AFIP.

Los tres participantes se encontraban sentados en uno de los sillones, cuando de un momento a otro Nacho lanzó: “Nos va a caer la AFIP, estuvimos en televisión”. Así comenzó un debate tan distendido como por momentos gracioso.

Julieta pensó que, ya sea en el caso de obtener los 15 millones de pesos que se llevará el ganador del reality o mismo por la propia participación en el programa y la exposición misma, se le descontarán de dichos montos lo correspondiente a impuestos.

“Mi peor pesadilla”, exclamó Poggio de manera automática al escuchar a Nacho mencionar al organismo de administración federal. "Tenes que decirles ´yo les hago la publicidad´”, recomendó Alfa en broma, sugiriendo un acuerdo entre Julieta y AFIP para que no llegue dicho impuesto por ganancias.

Conociendo a su compañera y sabiendo el problema que podía hacerse, Nacho intentó calmarla: “No tenés nada para perder”. Mientras tanto, fiel a su estilo, Alfa lanzó: “No, le cae al padre. Va a tener quilombo con el padre”.

La charla entre Julieta, Nacho y Alfa sobre la AFIP.

“Es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos, quiénes son?”, sentenció Julieta, haciendo un fuerte descargo contra AFIP. “¡Te están escuchando!”, le recordó Alfa, que también sugirió que debería ofrecerle un canje y sostener un cartel que diga “Preséntese en AFIP”.

“Un miedo me van a tener”, bromeó Poggio. “Qué miedo que me da la AFIP, me da miedo que me hagan pagar cosas”, confesó Julieta. Y para rematar la charla lanzó picante: “Es mi plata, mi trabajo, ¿qué les pasa?”.