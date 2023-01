Revelaron la gran mentira de Julieta de Gran Hermano: “Nos trata de…”

En las últimas horas, se generó una gran polémica en torno a una de las participantes más querida de la actual edición de Gran Hermano, caracterizada por mantenerse alejada de los conflictos y por su juego limpio e inteligente. Se trata de Julieta Poggio.



Sucede que, desde las redes sociales, pusieron en duda algo que dijo la joven, al punto de dejarla expuesta ante una eventual mentira. De esta manera, desde afuera comenzó a perder banca.



Todo se dio a raíz de que, para celebrar su cumpleaños dentro de la casa, Julieta contó que su único deseo era hacer una pool party, es decir una gran fiesta alrededor de una pileta. Sin embargo, lo que parecía algo totalmente inocente, derivó en una polémica.

Julieta Poggio, en Gran Hermano.



Poggio había asegurado en el confesionario del reality que, al cumplir el 9 de enero, nunca había podido celebrar su cumpleaños como ella hubiese deseado, porque, por la fecha, sus amigos siempre están de vacaciones.



Asimismo, Julieta contó también que no tenía una pileta en su casa y que siempre soñó con tener un festejo así, en verano, disfrutando del sol, del calor, en malla, con amigos, globos, todos alrededor de una pileta.



Sin embargo, en las redes sociales se descubrió que lo que le dijo a Gran Hermano no era tan así, ya que aparecieron algunas fotos en las que se la podía ver celebrando su cumpleaños en una pool party, el año pasado.

Julieta Poggio y su hermana, en su cumpleaños de 2022.



La cuenta de Twitter @AdrianaBravista reveló las imágenes donde aparece Julieta Poggio acompañada de su hermana, junto a un marco de cartón. “Pool party Juli”, dice el cartel, que sería de enero de 2022. “Que no nos tomen por bolu…”, escribió la usuaria.



Si bien hubo un fuerte cuestionamiento, también se hicieron presentes en las redes los defensores. Otras personas remarcaron que en las fotos de la fiesta sólo aparecía la hermana de Julieta y algunas amigas, que no tenían traje de baño y que no había nadie en la pileta.