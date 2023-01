Coti acusó a Romina en Gran Hermano de mentir sobre las necesidades de sus hijos: “La jugó de..."

Se armó. A pesar de no encontrarse cara a cara, por la eliminación sorpresiva de Coti de Gran Hermano, se produjo una batalla picante contra Romina. Una guerra que se desató tras divisar todo el material desde el exterior y sacar sus propias conclusiones.

La correntina no se quedó callada y gritó en la gala del domingo lo que piensa de la ex diputada respecto a esa perorata de su objetivo real, emotivo, único para ingresar en el reality. Ese discurso que emanó en diversas ocasiones de la búsqueda de un bienestar para sus hijos.

Evidentemente la lectura de artículos periodísticos, así como ver el contexto en el que viven los pequeños de Romina, que se trata de un barrio cerrado en Moreno, empujó a Coti a compartir una definición muy tajante y animarse a tildarla de mentirosa.

Así, lisa y llanamente, la blonda apretó el gatillo sin mediar en las consecuencias, en el qué dirán los fanáticos de Romina. Con mucha valentía y movilizada en la sensación de dolor de enterarse que no todo era verdad lo que aseveraba la compañera en la convivencia.

Todo brotó de un episodio hilarante, ridículo y notoriamente armado. Resulta que la ex diputada y Alfa construyeron un bloque para atacar despiadadamente, y sin ton ni son, a Ariel porque preparó una salmuera para el asado que cocinó el domingo a la noche.

Tras las imágenes de esa lucha de poder, Santiago del Moro le preguntó a Coti, en su rol de especialista, de conocedora de lo que vibra en la casa: “Coti me llama la atención lo que Ariel saca a Alfa”. Una introducción que derivó en el bombazo.

La rubia explicó primero: “Dije que me parece que Alfa tenía miedo que quizá Ariel tenía información de afuera que podría afectarlo en algo”. Pero sin respirar, la correntina cargó con munición pesada contra Romina: “Y dejame decir algo, más allá que es la reina de la salmuera, Romina es la reina de la mentira, me sorprendì, me enteré que es millonaria, no está ahí por las hijas al final”.