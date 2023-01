Coti de Gran Hermano se comparó con Lionel Messi y le dijeron de todo

Tras quedar eliminada de Gran Hermano (Telefe), Coti se convirtió en una de las jugadoras con mayor presencia en los medios y las redes sociales. Más allá de las entrevistas que brinda en varios programas de televisión, la exparticipante del popular reality también levanta revuelo con sus posteos, como uno de los más recientes en el que se compara con Lionel Messi.

Desde su cuenta de Twitter, la exintegrante de Gran Hermano publicó un comentario en el que no tuvo problema en homologarse a Lionel Messi, y automáticamente recibió una lluvia de comentarios. “Si hasta a Messi lo critican, ¿cómo no me van a criticar a mí?”, escribió Coti.

“Es un montón compararte con Messi nena”, “¿Como te vas a comparar con Messi? jugador de primera, ganador de la Copa América, Finalísima y el Mundial. Y vos... bueno, a vos te eliminaron a mitad de un Gran Hermano. Hace 2 meses no eras nadie y en 2 meses solo te vamos a recordar como la envidiosa que hacia sapucais”, "Ubicate un poco, no podés compararte con Messi!"; fueron algunos de los mensajes en reacción al paralelismo que planteó la figura de Gran Hermano respecto a Lionel Messi.

Por otro lado, sus admiradores salieron a bancarla con expresiones como: "Pegue reina, pegue", “Volvé Coti, queremos lío, bardo, sangre y destrucción angelical”, “Sos la uno":

Si bien en estos días el padre de la exparticipante de Gran Hermano deslizó que la correntina podría volver al reality, lo cierto es que su reingreso solamente sería posible si otro jugador abandona o es expulsado de la casa.