Por error, en Gran Hermano compartieron imágenes de un participante en una situación demasiado íntima

La vuelta de Gran Hermano (Telefe) a la televisión argentina se convirtió sin dudas en el mayor éxito del año en la pantalla chica. El popula reality cuenta con un notable despliegue tecnológico que incluye 53 cámaras que captan cada movimiento de los participantes de la casa. Sin embargo, en un video de la producción del programa que muestra el detrás de cámara de esta producción, se filtraron imágenes de un integrante del ciclo en una situación escatológica.

La captura de pantalla del momento del video en que se produjo el desliz por parte de la producción de Gran Hermano, se viralizó en las redes sociales, y varios usuarios hicieron sus conjeturas sobre la identidad del concursante en cuestión.

“Acá hacemos Gran Hermano 2022. El pasillo técnico abraza toda la casa. Es el perímetro de la casa donde viven los protagonista de GH”. cuenta una voz en off en el video promocional de Gran Hermano.

Luego, sobre el pasillo técnico explican: “Es un lugar al que tienen acceso muy pocas personas. Desde ahí trabajan los camarógrafos. Hay vidrios espejados para que los participantes no pueden ver nada. Para eso, el pasillo se mantiene a oscuras, no se pueden usar teléfonos, no se pueden sacar fotos. Es el área más restringida del programa”.

En un momento del clip, se puede apreciar que en uno de los recuadros pertenecientes a los diferentes sectores de la casa, se puede ver claramente a un joven sentado en el inodoro.

El momento del video del detrás de escena de Gran Hermano que no pasó desapercibido.

"Hice zoom y era Maxi", “Al final, se lo ve a uno caga... jaja. Creo que es Maxi”, “¿Nadie va a hablar de Maxi caga...?”; fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en las redes sociales por el desliz del equipo de Gran Hermano.