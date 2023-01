Coti es la nueva eliminada de Gran Hermano: su reacción

Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que, los participantes fueron protagonistas de varios escándalos durante los últimos días y la gente se mantuvo atenta. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la traición de Coti a sus amigas.

Como si fuera poco, hace algunos días, quien habló de la joven de Corrientes fue una vecina y sorprendió a todos con sus dichos: "Quiero creer que este domingo se va Coti. Hola, buenos días a todos, yo soy vecina de Constanza Romero alias Coti. Bueno así como ven que es ella, agresiva, contestadora e impulsiva, es peor todavía".

"Así trata a toda su casa, a sus padres también, a sus amigos. Es demasiado agresiva. Todos los vecinos, si cae en placa la sacamos. Que no cuente con Corrientes porque no es digna de representar nada. La pobre madre terror le tiene y cuando la defendemos los vecinos la señora tiene miedo de dañar a su hija", contó.

Eso no fue todo porque continuó: "Aguanta todo pero nosotros no, no vamos a permitir que alguien así nos represente en la televisión. Desde chica es muy caprichosa. A veces cuando le agarran esos ataques de nervios pensamos que le entró el diablo, grita peor que vendedor ambulante".

La traición de Coti enfureció a más de uno. Fue por eso que la joven de Corrientes quedó en placa. Para poder tener el apoyo de la gente, la rubia intentó de todo. De hecho, apuntó contra Alfa para poder genera conflicto y empatizar con el público para poder obtener su apoyo.

Sin embargo, no lo consiguió ya que Alfa tiene mucho apoyo fuera de la casa más famosa del país. Y es que, el gesto que Coti tuvo contra sus amigas la sentenció tanto dentro como fuera del reality. Muchos aseguran que no fue una estrategia, sino que lo hizo por celos.

Ahora bien, hace algunos minutos se conoció que la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano es nada más ni nada menos que Coti. La joven de Corrientes quedó fuera del reality con más del 67% de los votos negativos del público. Al conocer los resultados, la rubia se despidió de sus compañeros y rompió en llanto al saludar a su novio.