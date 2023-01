Viviana Canosa vapuleó a Alberto Fernández con una fulminante definición: "Se esmera cada día para..."

Viviana Canosa dejó filosos conceptos sobre la actualidad del país y la última recta del mandato de Alberto Fernández. Fiel a su estilo, la conductora no anduvo con rodeos a la hora de definir a los principales líderes del poder político, tanto del oficialismo como de la oposición.

En Polino Auténtico (Radio Mitre), entre otras cosas Viviana Canosa también se refirió a su polémica salida de A24. “Ahí me fui de otra manera, eso fue distinto porque yo venía teniendo las mismas dificultades con los mismos personajes. Y un día les digo: ‘Chicos, me parece que no me pueden decir que esto no lo puedo hacer’. Ese día era: ‘Esto no, esto no, esto no...’. Eran varias cosas que no. Y le digo: ‘Mirá, si todo se complica yo me voy porque yo necesito trabajar tranquila y en libertad, que fue lo que habíamos hablado y hasta ese día había sido así. Y fue como que lo solté. Pero me fui bien. Después, de hecho, el dueño del canal me llamó, me agradeció. Y yo le agradecí hasta ese momento todo lo que había pasado”, aclaró la conductora.

Por otro lado, Viviana Canosa también se refirió a sus enfrentamientos con Luis Ventura y Jorge Rial, con quienes reconoce que ahora habla esporádicamente. “Yo reacomodé todo. Para mí, el pasado ya fue. Y si con alguien estuve peleada, aunque sea a muerte, yo necesito hacer las paces. Ya estamos grandes”, remarcó.

Viviana Canosa en los tiempos en que estaba al frente de un programa en A24. Foto: Captura TV.

Sobre sus planes a futuro, Canosa comentó: “Yo siento que no voy a estar toda la vida haciendo esto. Es como una fantasía que tengo, pero me gustaría ser empresaria. Como que siempre me imagino de tailleur entrando a una oficina con un maletín. Porque yo nunca laburé de otra cosa que no sea de esto”.

A su vez, sobre su presente sentimental, Viviana Canosa explicó por qué decide estar sola. “Yo te sufro hasta el final. Por eso ahora no quiero conocer a nadie... Tiene que ser no sé quién. Pero me da pánico meterme en una relación en serio. Y, a la vez, tampoco soy del touch and go, así que la estoy pasando raro. Pero estoy divirtiéndome con mis amigos. Ahora estoy sola y estoy bien. Un domingo a la tarde, no deprimirme, me parece genial”, aseguró.

Viviana Canosa: Foto: Instagram.

Finalmente, a la hora de entrar en la actualidad y la dinámica de la política en nuestro país, la conductora vapuleó a Alberto Fernández con una lapidaria definición. “El peor presidente de la historia. Creo que se esmera cada día para ser peor. Tremendo”, sentenció.

A la hora de hablar sobre el sucesor de Alberto Fernández, Viviana Canosa reconoció que admira a Patricia Bullrich, pero aclaró: “Me gusta mucho. Me parece que es una mina con mucho coraje y que podría ser una gran presidente. Pero si pienso de acá a un año no tengo la menor idea de lo que va a pasar en este país. El oficialismo es un desastre, la oposición está toda peleada. Hay que parar con los egos”.