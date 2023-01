De qué trabaja hoy Juan Ignacio Machado, el galán de los '80

Durante los años 80 y 90, Juan Ignacio Machado se ganó un lugar en la televisión con distintos papeles en ficción y otros géneros. Sin embargo, hubo un tiempo en el que decidió alejarse de las cámaras y los camarines para incursionar en otro ámbito. ¿A qué se dedica hoy?

Pese a estar unos años fuera, en 2012 decidió volver a la televisión con distintas participaciones en Botineras, La Dueña, Herencia de amor y Dulce amor. Sin embargo, se empezó a perder la participación de novelas argentinas y Juan Ignacio Machado volvió a ocupar su lugar en el exilio de esta profesión.

Pero la falta de producción de material argentino en la televisión no es lo único que terminó por alejarlo, si no que también comenzó a ganarse un lugar en el ámbito político y allí se encuentra dando sus primeros pasos.

Sobre el motivo por el cual se comenzó a alejar de su rubro, contó: “Después de Botineras no hubo mucho más de tele, entraron a venir latas. Empezó a haber cada vez menos, no había mucha ficción y eso que yo tengo un representante alucinante”.

“Empecé a hacer cine y después empecé a laburar en cultura en Tigre y a producir. No se me veía mucho, pero estaba produciendo y laburando mucho con Sergio Massa”, comentó en diálogo con Clarín acerca de cómo y con quién comenzó a meterse dentro del mundo político.

“Estuve tranquilo porque estaba en mi palo, en la Dirección de cultura de Tigre, empecé a coordinar talleres de un montón de cosas, de teatro, de tela. También las murgas, los carnavales, los museos… Laburé mucho tiempo de eso”, explicó Juan Ignacio Machado respecto a la nueva profesión que lo adoptó.

“Ahora trabajo como Asesor cultural en la Cámara de Diputados de la provincia, generando vínculos y relaciones culturales entre los municipios de la Provincia. Además, participo en la organización de los eventos culturales de la Cámara de Diputados de La Nación”, mencionó sobre su rol actual.

Por último, expresó qué es lo que sintió en su nueva tarea: “La verdad me encantó. Me encantó de verdad. Con mi pareja de ese momento hablábamos y decíamos, ¿de dónde habrá salido esta cosa de la política? No hay nadie en la familia que lo haya hecho”.