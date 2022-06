El actor que fue un joven galancito, brilló en "Dulce Amor", pero la vida lo llevó a cambiar rotundamente de profesión

Juan Ignacio Machado es un destacado actor argentino hijo del célebre actor Rodolfo Machado. Si bien el actor tuvo papeles destacados en importantes producciones, increíblemente el artista desapareció y abandonó los reflectores; hoy te contamos que fue de él.

Si bien Machado se consagró como actor profesional a sus 19 años y destacó mucho tiempo después en la tira “Dulce Amor”, la vida del actor sin dudas no fue lo esperado. Juan Ignacio tuvo su mayor época de éxito en los 80 y sus papeles de galán lo posiciono dentro de los actores más reconocidos de la época. Su primer trabajo fue en “El profesor punk” en 1988. Esta película fue el último proyecto de Jorge Porcel, además que era un remake de "El profesor hippie" de Luis Sandrini. Más tarde este filme fue dedicado a Alberto Olmedo que recientemente había fallecido.

De allí en más la carrera de Juan Ignacio Machado despegó ya que trabajó en múltiples producciones como “El sueño de los héroes”, “La venganza”, “El descanso”, “La pelea de mi vida”, “La muerte juega a los dados”. En cuanto a la televisión, el artista logró apariciones en: “Así son los míos”, “La pensión de la Porota”, “El precio del poder”, “Regalo del cielo”, “María Sol”, “Ricos y famosos” y “Drácula” entre otros.

A pesar de que se veía que Machado tenía mucho éxito, hace algunos años confesó que la ha pasado muy mal en dicho periodo. Sus últimas actuaciones se dieron en “Los Iturralde” y “Contrafuego”. En una reciente entrevista con Baby Etchecopar por C5N, Juan Ignacio reveló: "Estuve internado de pibe porque estaba deprimido, me dio miedo y no quiero hablar de eso porque tengo dos hijos. Arranqué de muy pibito, laburando con mi viejo, y no paré nunca. Fueron 20 años de mucho trabajo, hice muchas películas, como "El descanso", gané 7 premios mundiales en cine, entre otras cosas".

Imagen: El Tribuno

Es así que el actor decidió que era momento de descansar de la televisión y consiguió empleo como gerente de una hostería y se mudó a una solitaria casa en una isla del Delta. No obstante en 2012 Juan Ignacio Machado volvió a la actuación con "Dulce Amor" y "La dueña". "Regresé de la mano de Quique Estevanez para hacer Dulce Amor y Herencia de amor. Así llegó Botineras, donde la reventé", afirmó el artista. No obstante su vida volvió a cambiar luego de divorciarse y tener que hacerse cargo de su hija. Fue allí cuando recibió un llamado: "Me llamó Sergio Massa para laburar con él en la municipalidad y asumí como Director de cultura de Tigre". Machado trabaja actualmente en la Cámara de Diputados de la Provincia en conjunto con el político Luis Samyn Ducó.