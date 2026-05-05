Esto en ayunas mejora el hígado graso y muchos ya lo hacen cada mañana

El hígado graso suele avanzar sin síntomas claros. La buena noticia es que pequeños cambios diarios ayudan a mejorar la función hepática. Lo que se toma en ayunas influye mucho en este proceso y puede marcar una diferencia. Estos remedios naturales ayudan a sanar.

El agua tibia con limón es una de las opciones más elegidas. Aporta vitamina C y estimula la producción de bilis , necesaria para digerir grasas. Tomar un vaso al despertar favorece la hidratación tras horas de ayuno y activa el sistema digestivo desde temprano.

El café negro, sin azúcar, también suma beneficios. Estudios actuales señalan que su consumo moderado se asocia con menor acumulación de grasa en el hígado . Contiene antioxidantes que ayudan a reducir inflamación. Una taza en ayunas, sin excesos, es una buena rutina.

Otra alternativa es la infusión de jengibre. Esta raíz tiene compuestos antiinflamatorios que apoyan la salud hepática. Preparar un té suave y beberlo en ayunas ayuda a iniciar el día con un estímulo digestivo natural. Su sabor es intenso.

El té de jengibre cuenta con diversos beneficios para el organismo Foto: Shutterstock El té de jengibre cuenta con diversos beneficios para el organismo Foto: Shutterstock

El té verde es otro aliado. Sus catequinas ayudan a disminuir la grasa acumulada en el hígado, según investigaciones recientes. Beberlo sin azúcar en ayunas suma un efecto depurativo y aporta hidratación. Es una opción simple y fácil de sostener en el tiempo.

Entre los remedios caseros, el agua con una cucharada de vinagre de manzana diluido gana popularidad. Ayuda a regular el metabolismo de grasas y glucosa. Siempre debe tomarse diluido para evitar irritación. No reemplaza tratamientos médicos, pero acompaña.

Qué evitar

Además de estas bebidas, es importante evitar alcohol, reducir azúcares y mantener un peso saludable. El movimiento diario también suma.