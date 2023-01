Luis Ventura destruyó a Gran Hermano y explicó por qué duda del rating del reality

Esta semana Luis Ventura debutó con Invasores de la TV (América), su nuevo programa en el prime time que compite de manera directa con Gran Hermano (Telefe). Durante una entrevista radial, el periodista puso en duda que los 20 puntos de rating que habitualmente marca el reality sean reales, y deslizó un polémico argumento.

Fiel a su estilo frontal, Luis Ventura habló sobre su competencia por el rating con Gran Hermano, y no dudó en disparar contra el ciclo más visto de la televisión argentina.

"Te tocó una difícil que es competir frente a Gran Hermano que es un fenómeno fuera de serie. ¿Por qué crees que la gente se copó tanto? ¿Por qué de pronto volvieron los 20 puntos de rating?", le preguntó Moskita a Luis Ventura en Por si las Moscas (La Once Diez)

Entonces el exintegrante de Intrusos disparó contra la veracidad del rating de Gran Hermano al explicar: "No me consta porque Ibope (la empresa de servicios que mide la audiencia en los medios de comunicación) es socio de Telefe. Yo no me banco 30 años de Los Simpson, 6 horas continuadas con 7 puntos sin que baje una décima. ¿Quién se sienta frente al televisor 6 horas para mantener ese rating?".

Finalmente, sobre el furor de Gran Hermano, Luis Ventura minimizó: "No se de qué me están hablando cuando me mencionan algo de Gran Hermano, como yo, hay mucha gente que no tiene ni idea. No me gusta como formato, pero tampoco me compraron. Están 24 horas en la pantalla de manera pelo.... Cuentan siempre la misma historia".