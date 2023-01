El periodista que cruzó a Alberto Fernández por su conflicto con Horacio Rodríguez Larreta: "La plata se la diste a..."

La escalada del conflicto por el dinero de la coparticipación que mantiene en tensión a Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta está en su momento más álgido, si bien la Justicia dictaminó que el Ejecutivo nacional deber devolver los fondos al gobierno porteño, el Presidente aseguró en un acto en Posadas que la Ciudad de Buenos Aires debe "dejar de lado la opulencia".

En medio de esta polémica, el periodista Ernesto Tenembaum cruzó a Alberto Fernández por la disputa con Horacio Rodríguez Larreta y aseguró sin filtró: “La plata se la diste a Kicillof”.

“Me acabo de dar cuenta de que soy el primer presidente de la democracia, de los 40 años, que nació en la Ciudad. El primer presidente porteño. Y tengo el orgullo de decir que soy el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior; y me peleo mucho con mi ciudad para que deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución de la riqueza en la Argentina”, enfatizó Alberto Fernández desde un acto en Misiones.

Desde Radio con Vos, Tenembaum coincidió en que hay algunos distritos que son más opulentos que otros, como las provincias de “Neuquén y Santa Cruz gracias a las regalías petroleras”, pero el periodista sostuvo que no puede suceder es que “un día, porque se le ocurre a un presidente, le saque plata al distrito más rico de la oposición para dárselo al distrito más importante del oficialismo”.

Ernesto Tenembaum cuestionó a Alberto Fernández por su conflicto con Horacio Rodríguez Larreta.

A su vez, cuestionando el afán federal del que tanto se jacta Alberto Fernández, Ernesto Tenembaum dejó en claro que el asunto más que nada pasa por confrontar a Horacio Rodríguez Larreta. “De hecho, cuando el Presidente va a la provincia de Misiones o a Santiago del Estero y dice ‘acá falta de todo’, ¿y porque no le diste la plata? ¿Por qué se la diste a la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no le diste la plata a Jujuy que está Gerardo Morales? No, no, la plata se la diste a Kicillof”, explicó el comunicador.

Finalmente, sobre el conceptco con el que se autodenominó el mandatario, el periodista sentenció: “Y cuando dice que es ‘el más federal de los porteños y el más porteño de los federales’... podés quedar bien con todo el mundo, o podés quedar mal con todo el mundo”.