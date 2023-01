El duro mensaje de Horacio Rodríguez Larreta a los dirigentes kirchneristas

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó hoy en duros términos contra el kirchnerismo en medio de la disputa por la coparticipación y el escándalo del espionaje, y desafió a los integrantes de ese espacio político a que "reconozcan" públicamente que "no les gusta la democracia".

"Tristemente fuimos testigos de una nueva operación del kirchnerismo, usando el espionaje ilegal para perseguir a los que no piensan como ellos y distraer la atención de los temas importantes, nos quieren distraer de la inflación, de la inseguridad, no es la primera vez que lo hacen y no será la última", disparó el alcalde porteño al encabezar un acto en el marco de una visita a una escuela de verano.

Al respecto, se quejó de que "le hackearon el teléfono a (el ministro de Seguridad porteño) Marcelo D'Alessandro, le sacaron los chats de Telegram y armaron un montaje manipulando la información".

"Como si esto no alcanzara, el Gobierno vuelve a atacar a la Justicia, siempre lo mismo, otra vez sopa. No les gusta el fallo, lo desconocen. No les gusta un juez, buscan removerlo. Lo que no les gusta es la democracia, el balance de poderes, reconozcan que no les gusta la democracia", agregó.

Juicio a la Corte

El jefe de Gobierno porteño afirmó que la "declaración contundente" de Juntos por el Cambio en rechazo al juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia se replicará a la hora de las votaciones en el Congreso.

El funcionario también reiteró su apoyo al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, quien ayer anunció que tomará licencia luego de filtrarse supuestos chats que lo vinculan a Silvio Robles, funcionario cercano al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.