Cinthia Fernández mostró con un video la inundación que sufrió en su casa y explotó contra los plomeros

Cinthia Fernández es partidaria de ganarse enemigos fácilmente. En esta oportunidad, no temió a la hora de ir contra el gremio de los plomeros. Sucede que la modelo sufrió algunos inconvenientes con varios de ellos y estalló de bronca en sus redes sociales.

El día venía complicado para Cinthia Fernández. Sucede que mientras estaba llegando a su casa la llamaron para avisarle que se estaba inundando. Ante esto, buscó soluciones en 3 plomeros distintos y ellos desaparecieron, ya que no le responden el teléfono.

Esto provocó que utilice su cuenta de Instagram para realizar un descargo sobre lo que le está sucediendo: “Lo más loco es no encontrar un solo plomero. Uno vino y me dejó estos agujeros. Desapareció, se lo tragó la tierra. Lo llamás y el celular no es más de él. Tres plomeros. Parece que son millonarios o no sé. No se puede creer, un rubro... Igual que en la carpintería. Tremendo”.

Pese a su enojo, ironizó sobre el tema: “Es como que si conseguís uno, casate... porque si no que te ayude dios. Tremendo, la bronca que manejo no puedo entenderlo”.

Luego de pasar el enojo, parece haber llegado el indicado para Cinthia Fernández. ¿El novio? No, el plomero. “Tengo un nuevo mejor amigo... ¡Un plomero que creo que es de confianza! Vino, me arregló el problema, no se me inunda más. Vuelvo a tener agua. Mañana no voy a tener olor a c... en el trabajo porque me voy a poder bañar”, expresó alegre.

“Lo conocí por una emergencia, pero no saben la cantidad de laburo que tengo. Voy a detonar los cinco baños de mi casa. Imaginate el laburo que se llevó este pibe por atenderme en una emergencia. Vieron... hay que laburar”, lanzó por lo bajo haciendo alusión a quienes le fallaron.

Es que la modelo aprovechó todo lo que le sucedió para dejar su opinión sobre uno de los problemas que existen, según ella. “Falta cultura de trabajo, zarpado”, aseguró aún enojada con los plomeros que no respondieron su teléfono.

“Ustedes no saben la cantidad de mensajes privados que tengo diciéndome 'me pasa lo mismo con el rubro plomero o gasista'. Tremendo. Me siento muy apoyada”, concluyó poniendo a los gasistas en la misma bolsa que los plomeros.