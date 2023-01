La durísima comparación de Cinthia Fernández: “Rodrigo de Paul y Matías Defederico son…”

La polémica pelea entre Rodrigo de Paul y Camila Homs tiene al país en vilo y hasta dividido. Están quienes se encuentran del lado del futbolista y los que apoyan a la influencer. Quien no se quiso perder la oportunidad para aclarar de qué lado de la grieta se encuentra es Cinthia Fernández, quien aprovechó para realizar una comparación con su ex Matías Defederico.

Aquellos que están interiorizados en el pleito en el cual se encuentran implicados Camila Homs y Rodrigo de Paul, ya tomaron partido por uno de ellos. Ante esto, quien no quiso dejar pasar la chance de mencionar de qué lado se encuentra fue Cinthia Fernández.

La modelo siempre ha mostrado una postura en la cual prioriza defender a las madres, y más aún si son solteras o tienen inconvenientes con el padre del hijo. Tan es así que esta lucha llegó a lanzarla como candidata a diputada prometiendo hacer algo al respecto.

Ahora, en su cuenta de Instagram abrió la caja de preguntas para que sus seguidores consulten: “¿Hacemos las primeras del 2023? ”. Ante esto, fue inevitable invitarla a hablar sobre el conflicto del momento.

La primera pregunta no iba vinculado a ese tema, pero ella misma lo llevo. “¿Algo que querés cambiar y no poder?”, indagó uno de sus seguidores. La respuesta de Cinthia fue cortita, concisa y directamente dirigida a Matías Defederico. “Mi ex marido”, respondió con una carita riendo.

Ahora sí, metiéndose en el tema, preguntaron: “¿Qué opinas de la denuncia que le hizo De Paul a Cami Homs?”. A lo que ella volvió a contestar como si no tuviera muchas ganas de meterse en el tema: “#Caradura”.

“¿Qué pensas de Tini y De Paul?”, preguntó un seguidor. A lo que ella habló del futbolista: “La misma raza que el anterior mencionado. Camila hace lo que puede con todo lo que le pasó. Demasiado paciente fue. Y sobre Tini, pienso que hay que caer en él. Acá no hay vínculo entre ellas. Igual tampoco está bueno”.

Para profundizar su pensamiento, Cinthia Fernández disparó contra De Paul en una comparación con Defederico, su ex: “Yo vivo muy lejos y hace muchos meses que no veo a mis hijos... las prioridades las tenés muy mal puestas. Me parece patético el poco tiempo que compartió con los hijos y más siendo tan chiquitos. Pero bueno, esa raza es como toda cortada por el mismo cuchillo”.