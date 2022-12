Cinthia Fernández contó qué excusa da Matías Defederico para no darles regalos a sus hijas

Hacía tiempo no sucedía y ya era extraño, pero ahora volvió a pasar: nuevamente Cinthia Fernández apuntó todos sus cañones contra Matías Defederico, el padre de sus hijas, Charis, Bella y Francesca.



En esta oportunidad, la panelista mediática se quejó en sus redes sociales por el nulo compromiso del ex futbolista en lo que respecta a los obsequios para la Navidad y lo tildó de “rata”.



En ese sentido, Cinthia decidió exponerlo públicamente y reveló cuál fue la insólita excusa que utilizó Defederico para no regalarles nada a las niñas. “Dijo que las nenas no le hicieron la cartita”, contó.

Cinthia Fernández reveló la excusa de Matías Defederico.



Hace unos días, enojada por la misma situación de Navidad, Cinthia expuso un chat de Whatsapp que tuvo con el padre de sus hijas y, luego, lanzó una convocatoria para escrachar en público a los padres deudores de cuotas alimentarias.



“La próxima para el Día del Padre te mando un pedazo de queso”, expresó Cinthia Fernández, en clara referencia a una “rata”, como lo había mencionado anteriormente por la negativa de hacerle regalos a sus hijas en Navidad.



Todo comenzó porque una seguidora de Instagram le envió una noticia en la que contaban que en México adornaban el árbol de Navidad de la calle con fotos de papás que no les pasaban la manutención a sus hijos.

Cinthia Fernández volvió a apuntar contra Defederico.



Ante esa noticia llamativa, Cinthia Fernández no se guardó nada. “Estoy a nada de convocar a todas las madres y agarrar un árbol gigante que esté en Buenos Aires”, advirtió la panelista de Momento.



“Papá Noel no pasó por la casa de Matías, así que ando perfecta para hacer una convocatoria y armar un árbol de padres deudores. ¿Se prenden?”, dijo Cinthia. “Me sorprende que tengas plata para andar de viaje, pero no para encargar regalos. No hay nada más de desinteresado que en una fecha tan importante no te hayas preocupado por crear y alimentar una ilusión”, cerró.