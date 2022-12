El drama de Cinthia Fernández porque sus hijas le llenaron de piojos su casa

Cinthia Fernández, que venía teniendo días tranquilos, ahora vio cómo resurgió uno de los tantos dramas que tuvo durante este 2022: sus hijas le llenaron la casa de piojos, como ya había pasado hace unos meses.



La panelista mediática reveló a sus seguidores de Instagram que se pasó toda la tarde quitándole los piojos del cuero cabelludo a sus tres hijas. Y, obviamente, no pudo disimular su indignación.



“Todo venía tan hermoso. La Selección Argentina campeona, feriado, dibujos, Navidad. Y en esa, la nena se rascaba como si fuera el fin del mundo. Adivinen qué son los puntitos negros”, comentó Cinthia Fernández.

Historia de Cinthia Fernández, quejándose por los piojos de sus hijas. Foto: Instagram.



“No hay colegio, ni colonia, explícame de dónde los sacaron y cuándo corno pasó esto”, se preguntó, con total indignación, Cinthia Fernández, dejando emojis que lloran de tristeza, al pie de la foto con piojos muertos en una servilleta.



No es la primera vez que Cinthia Fernández padece problemas con insectos, ya que hace unos meses había expresado toda su angustia y frustración por un insólito ataque de pulgas en su casa.



“Me atacaron la cola”, contó la panelista mediática de Momento D en sus historias de Instagram hace un tiempo. “Creo que viene por tandas. La tanda enfermedad ya la cumplimos con creces con una internación internacional”, había agregado.

Otro drama para Cinthia Fernández.



Como no puede pasar días sin involucrarse en alguna polémica, Cinthia le pegó un palo a Alberto Fernández en la última semana luego de la consagración de la Argentina en el Mundial y antes de decretar el feriado del martes.



“Por la no muerte de Cristina clavaron un feriado a las 12 de la noche. Argentina salió campeón del Mundo. ¿Por qué carajo no es también?”, había disparado Cinthia durante el lunes, antes de que se decidiera el feriado para recibir a los campeones.