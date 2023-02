Qué le respondió Camila Homs a Yanina Latorre sobre sus cuentas truchas para hostigar a Tini Stoessel

Camila Homs, otra vez, se posicionó como protagonista de una nueva polémica. Yanina Latorre la acusó de atacar a Tini Stoessel y a su ex pareja, Rodrigo de Paul, a través de cuentas falsas. Ante esta teoría de la periodista, la modelo salió a responder de manera filosa y sin filtro.

Durante una interacción de Yanina Latorre con sus seguidores, la panelista sostuvo: “Recién una cuenta trucha que maneja Camila Homs me bardeó. Le contesté y borró las historias. Ya subo lo que borró! Avisenle a Camila Homs que si va a bardear que se banque la respuesta ¿O solo se hace la viva en pedo en Punta del Este?”.

Luego de unos minutos, la angelita se percató de que la cuenta que lleva el nombre de @cami.homs.reina y desde donde recibió fuertes críticas había desaparecido. "Lloro. Camila borró la cuenta de fans Jajajaa. La borró ¿entendes? Me da la razón a mi. Si fueran fans reales no la borran me siguen bardeando a morir, ¿además que son fans de una ex?”, remarcó Yanina.

Las declaraciones de la panelista, a través de redes sociales, adquirieron gran repercusión mediática. Por este motivo, para evitar que se siga propagando el trascendido, Camila Homs decidió ponerle un freno y desmitificar las versiones.

"No tengo tiempo para eso. Si tendría tiempo para tener cuentas truchas… sería la número uno en cuentas truchas", expresó la modelo, de forma tajante, durante una entrevista con el programa Mañanisima.

Durante el diálogo con el ciclo comandado por Carmen Barbieri, la rubia aprovechó para clarificar su situación sentimental. De manera contundente, afirmó: "Estoy separada. No estoy de novia pero estoy bien. Estoy contenta”.

Asimismo, indicó que finalizó su vínculo amoroso en buenos términos y mantiene una buena relación con su ex pareja Charly Benvenuto. En este sentido, explicó que se cruzaron en Punta del Este y confirmó: "Estuvo todo bien, compartimos momentos".

Por otra parte, revelaron que durante uno de los desfiles Camila Homs se negó a a vestir la camiseta blanca y celeste. "Se le pidió si quería desfilar con la camiseta de Argentina, pero ella dijo que no 'no' por respeto", cerró la cronista de Mañanísima desde la costa atlántica.