El plan de Tini Stoessel para no cruzarse con Camila Homs en Madrid

Hace poco, se dio a conocer que Camila Homs tenía planeado adelantar su viaje a Madrid para que Rodrigo de Paul pase tiempo con sus hijos. En este sentido, se dio a conocer que ante esta decisión, Tini Stoessel decidió adelantar su vuelta al país para no cruzarse con la ex del futbolista.

"Me informan que Camila adelantó el viaje a Europa por compromisos laborales y, finalmente, el reencuentro de los hijos con su papá sería en febrero aunque no me especificaron fecha alguna. Ese viaje estaba previsto para marzo y se realizará antes”, reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, hace unos días.

“Además de esta situación laboral, me dicen que se junta con que Francesca extraña mucho al padre y Camila tiene un par de presentaciones importantes en el viejo continente”, explicó sobre los motivos por los que Homs adelantó el viaje a Madrid.

Ahora, también se dio a conocer que es Tini Stoessel quien adelantó su viaje pero para retornar a la Argentina antes de lo previsto. Pese a sus ganas de seguir junto a De Paul, el gran motivo de esta decisión es evitar cruzarse con Camila Homs por todas las cosas que dijo sobre ella.

“Hay toda una especulación por la fecha en la que volverá Tini a la Argentina, tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa”, comenzó relatando el periodista respecto a la decisión tomada.

“La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero pero, obviamente, puede cambiarlo. Yo te contaba que la ex de Rodrigo decidió adelantar el viaje que tenía previsto en marzo”, vaticinó sobre que evitarán a toda costa cruzarse en Madrid.

“Ese es el dato que tengo para darte: Tini estará acá en esos días. En ese momento, se cree que De Paul ya estará con sus hijos en Madrid”, confirmó sobre que no compartirán territorio español.

“Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila y a sus hijos o no. No me dijeron nada pero siempre se dijo que ella no quería vínculo con los hijos de Rodrigo”, lanzó abriendo el juego a una nueva polémica.