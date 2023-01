Revelan una feroz pelea entre dos actores de Casados con hijos

Descomunal, avasallante y magnánimo. La adaptación de un clásico televisivo al teatro se transformó en un éxito mayúsculo. No obstante, detrás de la gloria de Casados con hijos se escondería una guerra interna, una pelea silenciosa entre Darío Lopilato y Marcelo De Bellis.

Suena llamativo, principalmente porque siempre se prodigaron palabras positivas, se mostraron en decenas de entrevistas con una enorme conexión y complicidad. Empero, la información brotó en las últimas horas de la mano de Marcela Tauro en Intrusos.

La panelista se la jugó y aseguró que entre los actores late una enemistad, una grieta de diferencias que escaló hasta el límite de no dirigirse la palabra y que todo se habría originado en cuestiones del desarrollo de la pieza teatral, como una especie de molestias.

Marcela tomó la palabra en el ciclo de América para narrar el dato que averiguó, que refiere a una problemática subterránea en el elenco que encabezan las figuras como Guillermo Francella y Florencia Peña. En definitiva, la periodista aseguró: “No hay la mejor onda entre Darío Lopilato y Marcelo De Bellis”.

Para ofrecer más detalles de esta distancia gélida, Tauro narró: “No se hablan directamente. Antes se llevaban bien pero hace un año atrás o dos empezó toda esta interna, no es algo actual”. Una revelación sorpresiva, que nadie avizoraba en su radar.

En cuanto a los motivos de esta batalla entre Marcelo y Darío, Marcela explicó: “Uno de afuera no apostaría a qué pasaba algo entre ellos. Pero aparentemente tienen los dos carácter muy fuerte y tiene que ver este escándalo con una cuestión de ego. A uno le empezó a molestar que el otro estiraba mucho y habla de más en la función no dándole lugar”.

Claro que los temperamentos de Darío y De Bellis no lucen conflictivos, por lo cual la panelista trató de ahondar en las razones de su pelea: “Están haciendo un exitazo en la calle Corrientes y a partir de ahí empezó toda la interna. No es una cuestión de celos pero lo que sí me dicen es que Marcelo se quejaba porque Darío alargaba mucho”.

Y para terminar con su informe de un tema sensible, Marcela remarcó que a pesar de todo, el profesionalismo se impone en el producto final. “Arriba del escenario no se nota nada, sale espectacular la función, pero entre ellos no se hablan”, cerró.