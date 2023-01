Casados con hijos: quién es la actriz que reemplaza a María Elena en el teatro

El personaje de María Elena Fuseneco se despidió de Casados con hijos cuando la actriz Érica Rivas se desvinculó del proyecto. Esto trajo muchas dudas en la producción, ya que no sabían cómo reemplazar ese papel para no dejar un vacío y satisfacer al público, quien tiene un cariño especial por la particular esposa de Dardo (Marcelo De Bellis).

Después de muchos meses de especulaciones, el equipo llegó a la resolución de que lo mejor sería no reemplazarla, sino incorporar a un nuevo integrante que llenara su espacio.

¿Quién es el nuevo personaje de Casados con hijos?

La más reciente incorporación al elenco original, conformado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis, fue la actriz Jorgelina Aruzzi, quien es la encargada de interpretar a la nueva novia de Dardo. “Es la nueva pareja de Dardo, que es el vecino de Pepe y, a partir de ahí, todo lo que sucede con ese personaje, pero no es un reemplazo”, afirmó Gustavo Yankelevich, dejando en claro que es un personaje totalmente distinto a María Elena porque, de hecho, la idea es que el público no haga ningún tipo de asociación.

Dardo y Azucena en el escenario de Casados con hijos. Foto: Instagram @casadosconhijosok

Jorgelina le da vida a Azucena, la actual pareja del papel interpretado por De Bellis, quien viene del exterior. De hecho, en la historia se relata que el amigo de Pepe la conoce durante un viaje a Europa tras su separación de su ex y ella decide viajar a Argentina para conocer a los Argento. Un dato no menor es que no es amiga de Moni.

El personaje de Azucena está muy bien logrado y ha cautivado al público, aunque sigue habiendo fanáticos de la serie que se preguntan las razones por las que Érica Rivas decidió no sumarse a este proyecto. “Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos”, confesó la actriz, quien siente que el libreto de la obra es machista y no coincide con sus ideales. Lamentablemente, el quiebre entre ella y la producción fue de raíz, por lo que es muy poco probable que en algún momento su nombre vuelva a estar asociado con Casados con hijos.