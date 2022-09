Érica Rivas contó que sintió al ver que Jorgelina Aruzzi la reemplaza en Casados con hijos

Luego de triunfar en la televisión, Casados con Hijos está listo para probar suerte en el teatro. Sin embargo, no será con el plantel completo. Es que si bien estará Flor Peña, Guillermo Francella, Marcelo de Bellis Luisana y Darío Lopilato, la gran ausencia será la de Érica Rivas, quien interpretaba a Maria Elena.

Para principios del 2023 se espera que Casados con hijos haga su presentación en el teatro Gran Rex. Sin embargo, quien no estará presente será Érica Rivas, debido a que se negó a ser partícipe de esta nueva faceta de la serie. Es por eso que Jorgelina Aruzzi será quien haga las veces de esposa de Dardo, interpretado por Marcelo de Bellis.

A raíz de esto, en Intrusos decidieron ir a buscarla para ver cuál era su postura ante el lanzamiento en el próximo año. pero sobre todo, acerca de qué pensaba de su reemplazo. “Me enteré”, tiró haciéndose la desentendida y sin ganas de meterse en tema.

“Jorgelina es lo más. Ella es una actriz divina”, elogió Érica sobre quien la reemplazará en Casados con Hijos. Sin embargo, a la hora de ser consultada sobre cómo cree que será recibido el personaje, ya que su baja será muy sensible, se mantuvo en su postura: “No tengo idea”.

Los periodistas presentes insistían buscando que se metiera en tema, por eso la consulta: “¿Irías a ver la obra si te invitan?”. A lo que algo cansada de las preguntas lanzó su pensamiento sin cuidar la repercusión y que su comentario podría herir a sus exs compañeros: “No, no creo. Me da mucha tristeza”.

Vale recordar qué fue lo que dijo Érica Rivas, en una nota con Página 12, cuando le consultaron por qué no participaba: “Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Yo quería estar, ocupar ese espacio, que esté mi personaje ahí, ver qué le pasaría ahora. Y me tuve que morfar un montón de cosas. Me tuve que morfar que me digan feminazi. Y yo soy la loca, histérica, la diva”.

Sin embargo, justo cuando la actriz se decidió a hablar del tema y dejar en claro su punto de vista, llegó Topa para salvarla. Es que en el momento justo llegó para avisarle que debían irse y eso es lo que hizo Érica Rivas.