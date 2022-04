Súper polémica, Erica Rivas explicó por qué la echaron de Casados con hijos: "Yo era un..."

Se dijeron muchas cosas. Muchísimas. En la tele, en la radio. Y en los portales. Pero ella siempre eligió el silencio. Ahora, sin pelos en la lengua, Erica Rivas dijo su verdad sobre las razones por las que la echaron de Casados con hijos, a poco que se confirme la fecha del estreno de la obra de teatro en la calle Corrientes.

"Hay que decir las cosas por su nombre. No tiene muchas vueltas esto. Me gustaría decir otra cosa. Pero a mí me echaron. Yo era un grano en el orto", aseguró palabras más, palabras menos, en un reportaje con Filonews. ¡Qué duro! ¡Empieza otra pelea!

Todo esto se dio en medio de la celebración que se dio hace unos días de parte de Florencia Peña, Guillermo Francella, Marcelo Debellis y los hermanos Luisana y Darío Lopilato (también hay que sumar al productor Gustavo Yankelevich, uno de los grandes propulsores de esto).

Ya se confirmó que Casados con hijos estará en la cartelera de teatro en 2023, pero sin una de sus estrellas: Erica y su inigualable María Elena Fuseneco no estarán en escena o serán reemplazado por otra actriz (eso no se informó todavía y se guarda bajo siete llaves).

Y en medio de la nota que le dio Erica Caja Negra, el espacio de entrevistas del portal Filonews, ella contó su verdad y expresó su bronca tras haber sido muy criticada en todos lados por "feminista", entre tantas otras cosas.

"¿Por qué tengo que explicar esto si es algo muy fácil de entender?", dijo Rivas. "A mi me echaron. ¡Me echaron por romper las pelotas! Es así. Me echaron porque soy un grano en el orto, ¿Me entendés? No sé, digo, sino por qué. Y después, hicieron esto", explicó, tras los rumores de su pelea con Guillermo Francella.

"Me encantaría poder decirte "nooo, ya está... ¡Listooo!". De verdad, me encantaría. Te juro, y por ahí en algún momento lo haga, pero ahora me duele mucho. Y bueno... nada... .qué se yo. Lo que sí podemos decir es que yo traté. Traté un montón", lanzó muy dura, pero a la vez triste.

La pelea de Rivas con "Casados con hijos" tiene que ver con un pedido de ella de adaptar la sitcom a algo más nuevo, ya que los chistes eran "de otra época". Eso provocó varias idas y vueltas y enojos con los productores, que habrían terminando decidiendo dejarla afuera del proyecto.

"Nadie va a contar la historia tal cual es, porque hay muchos intereses económicos detrás de esto. Pero en esta pelea los dos tienen razón, y terminó ganando el más poderoso. Y Erica está afuera del proyecto, porque ella no se sintió cómoda y porque del otro lado no aflojaron", cerró una importante fuente con MDZ.