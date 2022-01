Tras el escándalo, la versión teatral de Casados con hijos tendría fecha de estreno

En 2020 se anunció el esperado estreno de la versión teatral de la exitosa sitcom Casados con hijos. La obra tenía fecha para julio de 2020 con entradas agotadas, pero el avance del covid-19 tiró todo por la borda y debieron suspenderse todas las funciones antes de su estreno.

Ahora, con otro contexto sanitario, la posibilidad de su reprogramación ya es un hecho y la obra debutaría en las tablas para la temporada 2023.

El elenco confirmado sería con Florencia Peña, Guillermo Francella, Darío Lopilato, Luciana Lopilato y Marcelo De Bellis. Recordemos que el personaje de María Elena no estará en la obra luego del escándalo que protagonizó la actriz Érica Rivas, lo que implica un desafío para los guionistas que deberán explicar la ausencia del recordado papel durante la obra.

"Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora", expresó en su momento Rivas.

Sobre los motivos que la habrían alejado del proyecto, Rivas comentó que había querido leer y revisar el guión antes de firmar y ahí habrían comenzado sus diferencias con la producción. Las diferencias estuvieron en cómo reformular la historia para los tiempos que corren.

"Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto", expresó contundente durante el ciclo de entrevistas Caja Negra sobre el mail que se filtró en su momento haciendo correcciones sobre los chistes de la obra.