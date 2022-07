Por qué se dio la tajante diferencia entre Florencia Peña y Érica Rivas

La actriz, comediante y conductora argentina Florencia Peña, recientemente dio su verdadera opinión sobre su ex compañera, Érica Rivas. Peña es principalmente conocida por haber interpretado al personaje de Moni Argento en “Casados con hijos” y por haber participado en series cómicas como “Poné a Francella” y “La niñera”. Por su larga trayectoria en la actuación ha recibido premios tales como tres Martín Fierro, tres Premios ACE, un Premio Estrella de Mar, un Premio Konex y dos Premios Carlos.

Érica Rivas es una actriz argentina de cine, teatro y televisión muy conocida por haber interpretado el papel de María Elena Fuseneco en la serie de televisión argentina “Casados con hijos” y por su participación en la película “Relatos salvajes”. La actriz fue nominada a los Premios Óscar en la categoría “Mejor película” de habla no inglesa.

Recientemente Florencia Peña habló sobre su relación con Érica Rivas en torno las disputas por la presentación teatral de “Casado con hijos”. Todo se debe a que Rivas no forma parte de esta adaptación pesar de la gran importancia de su personaje, María Elena Fuseneco, en la serie y de que el personaje es uno de los más queridos por el público.

La versión teatral de “Casados con hijos” se estrenó y contó con todos los actores originales de la serie en sus respectivos personajes a excepción de Érica Rivas. La ausencia de la actriz se debe a que esta considera que la serie era de tinte machita y no estaba de acuerdo en que esto se repitiera en el teatro, por lo que algunas modificaciones le parecían necesarias. Luego, tras hablar sobre esto con la producción asegura haber sido echada por “ser feminista”.

Cuando se le preguntó a Florencia Peña que pensaba de ello esta afirmó: “Yo no estoy en contra de Érica. No pienso como ella, que es distinto”. A ello la actriz añadió: “La banco como actriz, la banco como mujer, la banco como persona y banco sus elecciones. Quizá con lo que yo no estoy de acuerdo es en la percepción de qué fue lo que pasó".

Imagen: Infobae

Finalmente sobre Érica Rivas, Florencia Peña afirmó: "A mí lo que me dolió es que tanto yo, como Luisana Lopilato, hicimos mucho para que ella estuviera. De hecho, yo me junté con ella, nos tomamos un café. Quizás, lo que me dolió fue escuchar como que yo había quedado del lado del «opresor»…No sé de qué opresor hablamos porque Casados con hijos es Casados con hijos. Obviamente hay chistes que no haríamos. Es menospreciar mi inteligencia también decir que si ella no se ponía firme, Luisana o yo hubiéramos hecho cualquier cosa".