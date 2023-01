La tajante respuesta de Isabel Macedo al comentario de Facundo Arana sobre el cuerpo de la hija de la actriz

Hace algunos días, Isabel Macedo compartió una foto junto a su pequeña beba, y recibió repudiables críticas por parte de usuarios de las redes sociales que cuestionaron el cuerpo de la pequeña. Su expareja, Facundo Arana salió a defender a la artista y empresaria, pero ella respondió al apoyo del actor con una filosa explicación.

En una de las fotos que publicó Isabel Macedo junto a su hija Julia escribió: “Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR , lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!”.

Una de las fotos que compartió Isabel Macedo junto a su hija Julia.

En medio del cruel ensañamiento con la hija de Isabel Macedo, Facundo Arana, expareja de la actriz expresó en un móvil con Nosotros a la mañana (eltrece): “Por mi historia con Isabel Macedo yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé. Entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho, entonces podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida”.

Por otro lado, este sábado en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, Macedo remarcó: “Son mis hijas. Las amo con toda mi alma. No entra en mi manera de criarlas que sea importante el aspecto físico de nadie para ser querido o no. A mí también me educaron de esa manera y obviamente cuando sos chico puede ser que cometas un error y digas cualquier pavada, pero cuando sos adulto la conciencia es mucho más grande”.

Juan Manuel Urtubey junto a su hija Julia en una de las fotos que publicó en su cuenta de Instagram Isabel Macedo.

Cuando la conductora Catalina Dlugi le presguntó a Isabel Macedo sobre el apoyo que había recibido de Facundo Arana, la artista en un primer momento se limitó a responder: “No sé qué dijo. No escuché nada”. La periodista insistió entonces sobre el tema, comentándole lo que había dicho el actor, a lo que la entrevista respondió tajante: “No me cae de ninguna manera, ni bien ni mal, al igual que esos comentarios. Yo tengo cerca a la gente que quiero, a la gente que me cuida, a la que respeto y admiro. Ese es el círculo en el que me quedo parada firme, yendo hacia donde quiero”.

Finalmente, Macedo remarcó: "Me considero una mujer súper fuerte y valiente, pero durante mucho tiempo tuve que escudarme detrás de alguien que no era para poder estar tranquila y protegerme. Y hoy ese escudo es el amor, es quien soy; y entonces, me siento protegida por mí misma".