Isabel Macedo, furiosa por las críticas que recibió por una foto de su hija

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se encuentran disfrutando del verano en las hermosas playas de Punta del Este. Junto a sus hijas, Belita, de cuatro años, y Julia, de siete meses, la familia se muestra muy feliz en las redes sociales.

En este sentido, en las últimas horas, la actriz compartió una foto que despertó fuertes repercusiones. En la imagen se puede ver a las pequeñas jugando en la arena a la vista de sus papás. Pero el posteo despertó las críticas de varios usuarios que cuestionaron la salud de la hija de Macedo.

La foto de la nena recibió comentarios: "Me encantan esos michelines que tiene de piernitas", pasando por "Me parece que tiene que adelgazar", o críticas del nivel de "No la dejen engordar más".

Tras las repercusiones, fue la propia Macedo quien recurrió a sus redes sociales para hacer un profundo descargo. "Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos", comenzó diciendo.

"Vamos a creer en un mundo MEJOR , lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!", expresó junto a una foto de su hija, también en malla, pero con ella tomándola en sus brazos.