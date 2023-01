El gesto buena onda de Facundo Arana con su ex, Isabel Macedo, después de su escandalosa separación

Si bien Isabel Macedo y Facundo Arana se separaron hace ya más de 15 años, luego de haber estado en pareja durante una década, hoy en día el actor mantiene un buen recuerdo de su ex pareja.



Así lo demostró en las últimas horas, cuando salió a defenderla de los comentarios maliciosos que recibió en su cuenta de Instagram, en donde muchos usuarios criticaron el aspecto físico de su hija menor.



De vacaciones en Punta del Este, Isabel Macedo compartió en su cuenta de Instagram varias fotos de sus hijas, Isabela y Julia, y si bien hubo muchos comentarios muy lindos, hubo otros llenos de negatividad y malicia criticando el cuerpo de la beba.



“Hagamos esto: vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Porque, la verdad es que para mí nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar”, expresó Isabel Macedo ante los mensajes malintencionados.



En ese contexto, en diálogo con Nosotros a la Mañana, por El Trece, Facundo Arana se refirió a esta situación y dejó en claro que conserva un buen recuerdo de su relación con Isabel Macedo, aunque el tiempo haya pasado.



“Ponerse a hablar de un bebé me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije: ‘Qué bien que respondió y qué mal la gente que hace esas cosas’. Malísimo”, sostuvo el actor.

Isabel Macedo, Urtubey y su familia.



“Por supuesto por mi historia con Isabel Macedo, imaginate que yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Es idéntica a su bebé”, aseguró Facundo Arana, que estuvo en pareja con Macedo durante 10 años.



“Entonces, si es una de las mujeres más lindas, como dijeron todos ustedes toda la vida, y yo también lo dije, podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida”, concluyó el actor.