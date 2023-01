Wanda Nara reveló por fin por qué viajó a Dubai en medio de los rumores de infidelidad con un futbolista

Wanda Nara, nuevamente se posicionó en el centro de un nuevo escándalo mediático. En los últimos días, trascendió el rumor de que le fue infiel a Mauro Icardi con el futbolista Keita Baldé. Ahora se conoció que la mediática viajó a Dubai y encendió la polémica.

En medio de las fuertes versiones del supuesto affaire que Wanda Nara habría tenido con el esposo de Simona Guatieri, se conoció que la empresaria aterrizó en la ciudad emirato de los Emiratos Árabes y alimentó aún mas el runrún.

Con intenciones de clarificar la situación y evitar especulaciones, Wanda explicó los motivos de su estadía en Dubai y aseguró que su viaje sólo está relacionado con proyectos, exclusivamente, laborales.

A través de sus Historias de Instagram, la ex de Mauro Icardi les comunicó a sus fanáticos lo que se encuentra planificando a nivel laboral. "Muy pronto, Wanda Cosmetics en Dubai", expresó Wanda Nara.

De esta manera, la mediática dejó en claro que pretende expandirse con su marca de cosméticos, que hoy por hoy se comercializa en Argentina y Europa y lograr obtener una sucursal en los Emiratos Árabes Unidos.

Por otra parte, Mauro Icardi decidió romper el silencio en medio de los rumores de infidelidad por parte de Wanda con Keita Baldé. El delantero del Galatasaray admitió que existió un histeriqueo por parte del futbolista, ya que la empresaria le contó que él la buscaba. Sin embargo, según el futbolista, no se habría concretado un encuentro entre ellos.

En este sentido, Simona, también salió al cruce en defensa de su marido y lanzó: "Ayer Mauro me contactó diciéndome que mi marido ha invitado a su mujer ahí en Dubai. Totalmente falsa esta noticia. Totalmente".

"Después esto es una mentira. Es una tontería. Esto lo hacen ellos, pelean entre los dos: 'Mira, me han invitado esto, me voy con esto'. Ahora porque está en el medio Keita. Mañana puede ser otra persona. No lo sé. Pero estos viven así, poniéndose celosos mutuamente. Es así. Pelean entre los dos y ponen gente en el medio. Yo no entro en esto, no me importa nada. Y mi familia tampoco quiere entrar", concluyó Guatieri.