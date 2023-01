El peor momento de Graciela Alfano: “Pensé que era mi final”

La vida le puso a Graciela Alfano una prueba de fuego hace unos meses, cuando le detectaron un tumor, por el cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades hace tan sólo unos meses.



Ahora, la actriz decidió romper el silencio y hablar por primera vez de esa difícil circunstancia, que tuvo que ser un proceso de aceptación en su caso, de afrontar el ingreso a un quirófano y de hablarlo con sus hijos.



“No me esperaba esto de la enfermedad. No creas que no me asusté o reproché. Dije: ‘La pucha, ¿para qué tanto cuidado toda una vida si ahora me aparecen dos tumores?’. Y el médico me dijo: ‘Gracias a esa vida ordenada tu otro riñón está fantástico’”, reveló Alfano en charla con La Nación.

Graciela Alfano habló por primera vez de su salud.



“Gracias a Dios no tuve que hacer tratamiento posterior ni nada. Fueron dos operaciones programadas, mucha anestesia en poco tiempo. Pero todo se resolvió con gran éxito. Igual, el proceso y los pensamientos fueron de gran intensidad”, contó la actriz.



Sobre cómo fue el momento en el que tuvo que hablar con sus hijos al respecto, Graciela Alfano contó: “Hablé mucho con mis hijos porque había decisiones que tomar: no sobre cómo ellos iban a apoyarme a mí, sino yo a ellos. Porque nunca puedo dejar de ser madre”



“Se asustaron, pero todo fue maravilloso. ¿Sabés qué pasa? Ser empático y generoso, además del amor incondicional, es un negocio para uno. Gracias a que siempre me ocupé tanto de ellos, todo esto lo pasé mucho mejor. Pero les dije: ‘Vayan preparándose porque esto es un ensayo. En algún momento va a pasar de verdad’”, agregó la actriz.

Graciela Alfano rompió el silencio y se refirió a sus dos operaciones por un tumor.



En ese sentido, Graciela Alfano confesó que por un momento llegó a pensar lo peor. “Podían haber salido las cosas mal. Pensé que podía ser mi final. La vida te marca la cancha como tiene ganas. Yo antes era una persona normal, que le tenía mucho miedo a la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero siempre pensamos que le va a pasar primero a otro”, reveló.



Por último, se dio un momento para reflexionar. “Cuando la vida te pone de cara a esa circunstancia, empezás a valorar más, a sentir que cada instante es un milagro. Yo necesitaba esta experiencia para lograr la transformación que estaba proponiendo. Fui un ser espiritual toda mi vida, siempre quería ponerme más amorosa, pero nunca pasaba de la voluntad. Era una disciplina de ser buena: ahora lo soy. Me sale hacer el bien. La verdadera naturaleza del amor salió de mí”, concluyó.