Finalmente Thiago de Gran Hermano contó su verdadera historia de vida y emocionó

Si bien arrancó el juego como uno de los grandes favoritos, por su difícil historia de vida, con el paso del reality Thiago fue perdiendo popularidad hasta que finalmente el público lo terminó sacando de la casa de Gran Hermano.



Esta semana, el joven de González Catán estuvo presentes en varios programas, por un lado para hablar de lo que fue su paso por la casa más famosa del país, del juego en sí y de su romance con Daniela, pero también sobre su vida personal.



En una de esas visitas, más precisamente en el debate de Gran Hermano, Thiago vio un tape en el que hablaba de sus hermanos ante sus compañeros dentro de la casa y no pudo ocultar su emoción ni contener las lágrimas.



“Nosotros gastábamos 1.500 pesos por día. Comíamos una sola vez, a la noche. Al mediodía comía en el laburo o la gente me daba comida cuando salía con el carrito a juntar cartón”, le contaba Thiago a sus compañeros.



“En mi casa, en total somos 7. Todos laburamos, menos los más chiquitos. Y mi hermana Brisa tampoco porque ella es como una mamá, es la que cocina, la que limpia toda la casa”, agregó el joven de 19 años.



“Mi hermana Flor, la que tiene problemas, tampoco trabaja. Ella se lava su ropa, se va a la Iglesia sola. Yo tengo mi terreno, me gustaría venderlo para poder comprar otro en otro lado, porque ahí corren muchas cosas. Me gustaría conocer otros lugares”, había revelado Thiago en su momento.

Thiago, en Gran Hermano.



Asimismo, confesó que había encontrado la forma de desahogarse dentro de la casa sin que nadie se diera cuenta, incluso las cámaras. “Yo encontré un lugar que no me da la cámara cuando tengo que llorar. Abro el cajón y me tapo la cara”, contó ante Ariel y Agustín.



Al volver al estudio, Thiago apareció con los ojos llenos de lágrimas y con su sonrisa inocente. Allí, Robertito Funes, el conductor de “La noche de los ex”, se le acercó y le dijo: “Vos representás a mucha gente que está en la calle, en situaciones vulnerables, y demostraste que se puede salir adelante. Trabajaste mucho”.